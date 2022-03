Laura Chiatti dimagrita tantissimo: a Verissimo l’attrice racconta cosa è successo

Laura Chiatti è dimagrita tantissimo e sui social glielo fanno notare in tanti. Molti follower sono preoccupati per le sue condizioni di salute, visto l’improvviso cambiamento. Mentre altri, i soliti haters e leoni da tastiera, non perdono tempo per attaccare il personaggio pubblico. Cosa è successo all’attrice? Lo racconta la diretta interessata intervista da Silvia Toffanin a Verissimo.

Fonte foto da Instagram

Laura Chiatti era ospite del salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin per presentare “Più forti del destino“, la nuova fiction in cui è protagonista insieme a Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. Durante l’intervista si è parlato anche della sua vita privata.

La redazione le ha anche presentato una sorpresa, un video che le ha fatto ripercorrere tutta la sua vita. In particolare si è fatto riferimento ai figli Enea e Pablo, nati dal matrimonio con Marco Bocci: la coppia si è sposata nel 2014.

L’attrice si è commossa, perché essere madre e moglie per lei è motivo di orgoglio più che essere attrice, anche se lei oggi è una delle interpreti più amate del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Tra l’altro sembra esclusa una crisi con il marito, tanto che lui la dirigerà in un film, dopo essersi conosciuti sul set grazie ad amici in comune. Silvia Toffanin ha però voluto anche affrontare un altro argomento, l’improvviso dimagrimento dopo la nascita di Pablo.

Fonte foto da Instagram

Laura Chiatti dimagrita, a Verissimo parla del suo fisico

L’attrice ha voluto tranquillizzare tutti sul fatto che non soffre di anoressia, come in molti suggeriscono. Lei stessa ha voluto tranquillizzare tutti.

Fonte foto da video su YouTube