In occasione del lancio del suo nuovo libro, Valentina Dallari è tornata a parlare dell’anoressia che l’ha colpita e dalla quale oggi, con molto impegno, sta cercando di uscirne. La Deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, ospite a Verissimo, ha raccontato tutto il suo io a Silvia Toffanin, commuovendo tutti nello studio e a casa.

Valentina lotta contro l’anoressia da moltissimo tempo. Una patologia che ha deciso di affrontare e di sconfiggere, con il duro lavoro e non abbassando mai la testa. Neanche quando si è ritrovata al centro di una polemica che l’accusava di esservi ricaduta di nuovo.

Oltre ad essere una Deejay, ad aver fatto da tronista a Uomini e Donne e ad essere stata la compagna del rapper Junior Cally, Valentina ha da qualche anno intrapreso anche la carriera da scrittrice.

Nel 2019 è uscito il suo primo libro, intitolato “Non mi sono mai piaciuta“. L’altro, invece, è uscito proprio qualche giorno fa. Si intitola “Uroboro” e, come l’altro, racconta della battaglia della modella e musicista contro l’anoressia.

Ospite nella puntata di ieri di Verissimo, Valentina si è lasciata andare in un lungo e toccante sfogo con la Toffanin. Ecco un estratto delle sue parole:

Tutto è iniziato quando avevo già una certa popolarità. Non mangiavo praticamente più, pesavo 37 kg e non mi reggevo in piedi. Non riuscivo a portare neanche una busta della spesa, ho rischiato di morire. Ricordo che se cucinavo, ovviamente per qualcun altro, poi tendevo a buttare quel cibo perché vederlo mi metteva ansia.