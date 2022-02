Laura Chiatti in lutto, il commovente addio sui social: “Ciao amore mio”

Laura Chiatti ha salutato per sempre una persona fondamentale per la sua vita con un lungo e straziante messaggio sui social

Laura Chiatti nelle ultime ore ha persona una delle persone più importanti della sua vita. Un momento estremamente difficile per l’attrice che non si sarebbe mai aspettata di vivere e che l’ha segnata nel profondo.

L’attrice 39enne ha così dovuto dire addio per sempre alla sua grandissima amica Elena. Il loro legame vero, sincero ma soprattutto indissolubile le legava da quando erano piccole. Un’infanzia fatta di momenti indimenticabili, di gioia, di risate e di avventure insieme che nella giornata di ieri sono purtroppo terminate.

La morte improvvisa di Elena deve essere ancora chiarita ma Laura Chiatti ha deciso di salutarla e ricordarla per sempre all’interno del suo profilo Instagram. La giovane attrice, moglie di Marco Bocci, ha così condiviso uno straziante messaggio con tutti i suoi fan e con milioni di utenti social.

Laura Chiatti in lutto: lo straziante messaggio per Elena

La famosa attrice all’interno del suo profilo Instagram ha voluto condividere con tutti i suoi fan un lungo messaggio per salutare la sua amica Elena. Un momento davvero difficile e complicato per Laura e per tutte le persone che amavano la sua grandissima amica.

Lei stessa ha caricato una foto della sua amica d’infanzia affermando: “La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla. E le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena”.

“Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più. Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto”.

Infine, Laura Chiatti in lutto ha salutato Elena con parole piene d’amore e di grandissimo affetto: “Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere, e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio”.

La scomparsa della sua carissima amica è stata inaspettata per Laura e per tutte le persone che la conoscevano. In un secondo momento la famosa attrice ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto di Elena, accompagnata da un dolce cuore e dalla canzone di Irama ‘Ovunque sarai’.