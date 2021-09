Laura Freddi, in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Visto”, torna a parlare degli anni del suo successo. Ovviamente, stiamo parlando del periodo in cui la donna era protagonista di Non è la Rai, anni belli ma sicuramente duri

La donna racconta il periodo in cui ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, un’esperienza bellissima ma sicuramente impegnativa che le ha assorbito molte energie: “Volevo iscrivermi ad una scuola per interpreti e ho iniziato Non è la Rai per pagarmi gli studi. Invece il programma mi ha assorbito tantissimo: da subito è stato un impegno più serio di quanto potessi immaginare alla vigilia.”

Laura Freddi ricorda con grande nostalgia il periodo di Non è la Rai, ancora oggi è vivo il ricordo negli italiani e lei ne è fiera. Ma ovviamente ci sono stati anche periodi bui.

Il ricordo dunque è vivo e fresco perché l’affetto del pubblico è rimasto sempre costante: io me lo sono portato dietro nel corso del tempo e dunque Non è la Rai è come se fosse un tatuaggio sulla pelle. Di certo ricordo la spensieratezza che vivevo tutti i giorni. E anche la responsabilità e, addirittura la fatica: tra prove e studio noi iniziavamo al mat- tino per finire la sera, con la diretta in mezzo. Grazie a Gianni Boncompagni ho iniziato a conoscere quello che poi è diventato il mio mestiere.

La donna è ancora in contatto con alcune colleghe tra cui Miriana Trevisan, prossima concorrente del GF VIP.