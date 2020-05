Laura Freddi parla di Sonia Bruganelli: la conosco, ma non siamo amiche Laura Freddi si tiene ormi lontana dal mondo dello spettacolo ma in una delle poche interviste rilasciate ha parlato anche del suo rapporto con Sonia Bruganelli

Le apparizioni in televisione di Laura Freddi sono ormai rare e anche la donna difficilmente rilascia interviste. Qualche giorno fa però ha scelto di fare un’eccezione lasciandosi andare ad una lunga chiacchierata con Carlo Farricciotti, giornalista di Novella 2000

La donna confessa di aver paura ad esporsi perché spesso le sue dichiarazioni sono state fraintese: “Ecco perchè rilascio poche interviste…Perchè ho sempre paura che le mie parole vengano travisate…Io e Paolo siamo stati assieme, lo sanno tutti…Tra di noi c’è stima e affetto, conosco anche la moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica…”

La precisazione è data dal fatto che, qualche tempo fa, si vociferava di un ritorno in TV insieme al suo ex storico Paolo Bonolis, ma non era vero nulla. Come precisò anche al tempo in merito ad un lavoro insieme all’ex compagno la donna confessa:

“Sicuramente ci lavorerei…Me l’ha detto lui stesso: ‘Se capitassero le circostanze e avesse un senso’…Ovviamente non è facile come dirlo…”

La donna ormai si è lasciato quel capitolo alle spalle parlando anche di Sonia Bruganelli, attuale moglie del conduttore, le due sembrano infatti andare d’accordo, ma nulla di più.

Laura Freddi, come tanti altri italiani, viene da un periodi di turbamento: la pandemia mondiale ha sconvolto anche la sua quotidianità, sicuramente non è stato facile affrontare un momento così e a proposito del Coronavirus racconta:

“Ero spaventata, tutto quel silenzio mi sembrava irreale e inquietante, piangevo..Non nascondo che ho avuto vari attacchi di panico”. Fortunatamente, sembra che il peggio sia passato, e l’ex stella dello spettacolo può tirare un sospiro di sollievo.