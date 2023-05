Laura Freddi racconta l’aborto: “Non ti può aiutare nessuno in quei momenti”

In occasione di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Laura Freddi ha raccontato la perdita del figlio al terzo mese di gravidanza. La celebre conduttrice ha ammesso di aver subito uno shock e di aver affrontato il trauma in solitudine. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

A Oggi è un altro giorno Laura Freddi ha aperto il suo cuore a Serena Bortone. Qualche anno fa, la nota conduttrice ha subito un aborto al terzo mese di gravidanza. Si tratta di uno dei motivi che hanno condotto alla separazione con Claudio Casavecchia.

Con queste parole Laura ha iniziato il suo racconto shock:

La celebre conduttrice ha ammesso di aver sofferto molto e di aver risolto il trauma da sola. Successivamente, Serena Bortone le ha domandato perché non abbia riprovato ad avere subito un bambino. Lei ha risposto:

Ho sofferto talmente tanto dentro, che ho dovuto risolverla da sola. No, non me la sentivo e questo poi è stato quello che ha allontanano me e il mio compagno. Lui avrebbe invece voluto. Eravamo entrambi desiderosi di mettere su una famiglia. I miei tempi probabilmente erano più lunghi dei suoi. Solamente una donna può capire quel che si prova in quei momenti.