Serena Bortone svela un retroscena su Mara Venier: le sue parole

Nel corso delle ultime ore, Serena Bortone si è resa protagonista di un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”. Ai microfoni del giornale, oltre a svelare qualche dettaglio sulla sua vita privata, la celebre conduttrice ha rivelato un inedito retroscena su Mara Venier. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, Serena Bortone è una delle conduttrici più amate e popolari nel mondo della televisione italiana. Raggiunta dal “Corriere Della Sera”, la presentatrice si è lasciata andare ad alcune confidenze in merito alle sue amicizie, al suo lavoro e alla sua vita sentimentale.

Quando è approdata negli studi televisivi delle reti Rai, la donna ha potuto contare sul sostegno delle sue colleghe, come per esempio Mara Venier. Queste sono state le sue parole:

Ho incontrato tanto affetto da Mara Venier, Milly Carlucci ed Antonella Clerici. Le regine della Rai ed anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all’intrattenimento di Rai1. E non lo dimentico, non era dovuto. È stata una cosa carina e inaspettata.

Serena Bortone: la vita privata

Successivamente, la conversazione si è spostata sulla sua vita sentimentale. Oltre a dichiararsi single smentendo il presunto flirt con Lorenzo Viotti, Serena ha affermato:

Ho avuto due importanti convivenze. Io sono una donna accogliente. Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio.

Dunque, la donna non ha mai pensato che la sua vita si potessero realizzare attraverso il matrimonio. La Bortone ha parlare anche in merito alla sua mancata maternità dichiarando di non aver cercato un figlio: