L’ex gieffina esce allo scoperto e racconta come la nascita di sua figlia Ginevra l’abbia guarita dai suoi problemi di salute

Laura Freddi è une delle showgirl più note del mondo della tv a cui è approdata nel 1992 entrando nel cast del programma cult Non è la Rai. Di lì ha spiccato il volo e ha preso parte a diversi altri show come Bellifreschi, è stata velina a Striscia la Notizia insieme all’iconica Miriana Trevisan e nel 2016 ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip come concorrente.

Recentemente è tornata in studio ma nelle vesti di opinionista, sebbene pro tempore. Una vita ricca, lavorativamente parlando, che nel 2018 è ulteriormente migliorata con la nascita della figlia Ginevra. La bimba avuta dal compagno Leonardo D’Amico tramite fecondazione assistita a 46 anni ha cambiato completamente il suo approccio alla vita.

Fu proprio lei in una passata intervista a Verissimo ad ammettere da quanto sognava di allargare la sua famiglia con una bellissima bimba. Un sogno diventato realtà nonostante l’età che in più occasioni era stata criticata da alcuni fan.

Quest’ultima affermò il suo grande desiderio di diventare mamma: “Ho sempre pensato di diventare mamma. Non dico che fosse un pallino fisso, in quanto mi sono dedicata anche tanto al lavoro, che tu rincorri sempre, ma lui non fa lo stesso con te”.

Durante la fecondazione assistita però, Laura Freddi ha scoperto di avere l’endometriosi. Una malattia che è riuscita ad alleviare grazie all’amore della sua piccola Ginevra.

Laura Freddi: “La nascita di mia figlia di ma guarito”

Purtroppo Laura Freddi ha perso un bambino al terzo mese di gravidanza, un dolore immenso: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi, per recuperare ci ho messo molto, non volevo più parlare di figli”.

Le difficoltà a rimanere incinta, ha scoperto poi, sono derivate da un disturbo che colpisce molte donne: l’endometriosi. Per questo la nascita di Ginevra è stato un vero miracolo.

Foto via: LaPresse

Ha confessato la donna: “Ho scoperto dopo il GF Vip di soffrire di endometriosi, fortunatamente di livello basso. Non pensavo che sarei riuscita a diventare mamma, invece, dopo essere tornata da una vacanza dove ho mangiato di tutto, ho scoperto proprio il giorno del mio compleanno di essere incinta, come fosse veramente un regalo di Dio”.

Un miracolo, dicevamo. Anzi un doppio miracolo dato che, come ha ammesso recentemente la showgirl, la nascita della bambina ha attenuato considerevolmente i sintomi della malattia. Una vera guarigione: “Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso. Mi considero una miracolata”.