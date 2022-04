Laura Maddaloni contro gli autori: “C’era una sorpresa e…”

A due settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi la lontananza dalle persone care inizia a farsi sentire nei naufraghi. In particolare chi ha figli a casa sta iniziando a dare segni di sofferenza.

Un po’ come successo alla coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due sposati nella vita sono stati eliminati ieri al televoto con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Per questo hanno lasciato l’isola principale per trasferirsi su Playa Sgamada dove si gareggia da soli e dove finiscono tutti gli eliminati. Dopo aver perso al televoto Laura si è lasciata andare ad uno sfogo con il marito.

Credendo di non essere in onda la sportiva ha criticato l’atteggiamento degli autori che non gli avrebbero mostrato una sorpresa arrivata direttamente da parte delle 3 figlie.

Fonte: web

Laura si sarebbe accorta della presenza di una pergamena ma gli autori avrebbero deciso di non mostrarla in diretta. E per questo sono stati criticati.

Laura Maddaloni critica gli autori del programma

“C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’. Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio quà, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine” – ha detto Laura secondo quanto riferito da Biccy.

Clemente Russo intanto è stato eletto capo di Playa Sgamada dalle coppie presenti sull’isola: Marco Melandri, Jovana Djordjevic Clemente Russo, Laura Maddaloni e Floriana Secondi.

Alla fine a spuntarla è stato l’ex pugile che la prossima settimana avrà la possibilità di tornare in gara sulla spiaggia delle coppie e scegliere un compagno da portare con se. Ovviamente non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Clemente decida di portare la moglie Laura.