Marco Melandri e il momento di crisi con la moglie: “Avevo crisi di panico”

All’Isola dei Famosi di certo non mancano anche i momenti toccanti e commoventi. Come quello di ieri che ha visto protagonista Marco Melandri. L’ex pilota naufrago dell’Isola ha raccontato ad Ilary del brutto momento passato quando è stato in crisi con la moglie Manuela Raffaetà.

Dopo un periodo di allontanamento i due sono tornati da qualche mese a vivere sotto lo stesso tetto anche per il bene della figlia Martina che oggi ha 7 anni.

“Stiamo insieme da 16 anni, abbiamo avuto un momento difficile come credo tutte le coppie: ci siamo lasciati per quasi un anno” – ha confessato Marco che grazie all’esperienza dell’Isola sta riflettendo per bene su ciò che è successo nella sua vita.

Il pilota ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico. “Manuela aveva un problema che si portava dietro da anni. Io ho iniziato ad avere attacchi di panico mentre guidavo. Non volevo tornare a casa, così perdevo sempre più tempo nei parcheggi. Lì ho capito la necessità di staccarmi”.

Così Melandri ha deciso di separare le strade dalla moglie andando anche via di casa. Siamo a fine 2020 e Marco inizia a frequentare un’altra donna. Ma la figlia Martina inizia a stare sempre più male ed a incupirsi.

Così ha deciso di ritornare sui suoi passi. “In quel periodo mia figlia non era più brillante come prima, non era la stessa. Ho deciso di interrompere la relazione, anche per lei: non potevo darle ciò che si meritava” – ha confessato il naufrago a Ilary Blasi.

Ora le cose tra lui e la moglie sono tornate alla grande. “Più forti che mai. La famiglia è tutto per me” – ha confessato mentre Manuela ascoltava le parole del marito dallo studio visibilmente commossa.