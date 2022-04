Il modello in lacrime ha fatto un saluto ad una persona a lui molto cara. Gelo in studio quando si è saputo di chi si trattava.

Roger Balduino è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Il modello ha trovato anche l’amore di Estefania Bernal. Ieri Roger ha fatto una dichiarazione in diretta che ha lasciato senza parole tutti i presenti in studio.

Il naufrago si è avvicinato verso la postazione delle nomination ed ha chiesto ad Ilary Blasi di poter fare un saluto. “Non c’è nessuno per me oggi? Ok, però devo comunque fare degli auguri ad una persona molto speciale. Lui si chiama Endrick“. A quel punto il brasiliano è scoppiato in lacrime tanto che è intervenuta Estefania.

“Lui voleva fare degli auguri ad un suo amico speciale, chiedeva se poteva dare questo messaggio“. Ilary dallo studio è rimasta spiazzata vedendo Roger visibilmente commosso.

“Che succede ragazzi? Ma sta piangendo? Questo Endrick non è mai venuto qui. Perché ti commuovi così? Non capisco, cosa sta succedendo ce lo dici? Per caso questo Endrick è tuo figlio?“.

E Roger ha ammesso di avere un figlio che ha 11 anni e che si chiama Endrick. Ieri era il giorno del suo compleanno e il modello ha voluto salutarlo.

Roger ha ammesso di non poter parlare del figlio in tv per motivi legali e per questo si è limitato soltanto a fare gli auguri.

Roger Balduino parla del figlio

“Sì Ilary è mio figlio è la verità. Lui ha 11 anni, nessuno sapeva che avevo un figlio. Non riesco a parlare non ce la faccio. Voglio fargli i miei auguri e dirgli che mi manca troppo. Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me. Purtroppo non posso parlarne perché altrimenti sua madre si arrabbia con me e sono guai, è una questione legale sappiate. Se posso sentirlo? Lo sento sempre, tutti i giorni e posso anche andare a trovarlo in Brasile se voglio. Qui a L’Isola dei Famosi per una questione legale non posso parlarne” – ha detto.

Un annuncio che ha lasciato di stucco tutti, nessuno sapeva che Roger avesse un figlio.