Laura Pausini, avete mai visto la sua casa? Incredibile cosa nasconde nel suo ripostiglio

Laura Pausini vive in una splendida casa insieme al compagno Paolo Carta e alla loro figlia Paola

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più apprezzate non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. La cantante bolognese nonostante sia molto riservata, è molto attiva sui social dove spesso condivide foto e video. Laura ha anche postato, in diverse occasioni dei post, attraverso i quali ha mostrato dettagli della sua abitazione. Avete mai visto la casa della Pausini, dove la stessa abita insieme al compagno Paolo Carta e alla loro figlia Paola?

La casa di Laura Pausini

Dalle foto pubblicate e dalle Instagram Stories, si capisce bene che la casa di Laura Pausini è molto raffinata ed elegante. A predominare è il bianco, colore che Laura ha scelto sia per i divani che per i complementi d’arredo. Ad incuriosire e catturare l’attenzione è il tappeto di colore bianco e nero, che richiama uno stile optical.

Su questo, la cantante ha appoggiato due bauli di colore legno chiaro che hanno la funzione di un tavolino. A non passare inosservata è anche una scala a semiluna molto bella, realizzata rigorosamente in marmo di colore bianco. Nella casa di Laura e di Paolo c’è anche un ripostiglio. Incredibile cosa nasconde Laura all’interno di questa stanza. In genere sia Laura che il suo compagno, nel ripostiglio posizionano le valigie. Ecco un video dove è possibile ammirare diversi angoli della sua abitazione.

Per questo Natale 2020, Laura sembra abbia letteralmente trasformato la sua abitazione, rendendola un “mondo magico”. Laura sembra che abbia voluto regalare alla figlia dei momenti magici. La piccola Paola infatti, ogni giorno tornando da scuola, pare indossi la sua felpa preferita, mettendo la musica di Natale e chiedendo ai genitori quanto manchi ancora al 25 dicembre.

Ad ogni modo, Laura Pausini sembra essere proprietaria anche di un’altra casa che non si trova nel territorio italiano. La cantante bolognese, ha infatti una casa a Miami, oltreoceano, una villa bellissima con una vista spettacolare. Pare che dallo scorso 2015 Laura Pausini con Paolo Carta e la figlia si siano stabiliti li.

