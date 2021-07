Temptation Island: Raffaella Mennoia rivela retroscena inediti. Maria De Filippi? Presente durante il falò

Raffaella Mennoia è una delle autrici e responsabile casting di Temptation Island, reality di produzione Fascino, azienda di proprietà di Maria De Filippi. Il programma continua a ricevere il favore del pubblico. Il reality dei sentimenti si conferma un appuntamento ormai amatissimo e seguitissimo da molti telespettatori, garantendosi così un grande seguito anche sui social e un enorme successo.

È proprio l’autrice Mennoia che svela qualche piccolo retroscena di Temptation Island. La donna in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, racconta cosa è realmente successo durante i casting. Spesso sono le coppie afflitte da gelosia morbosa a scrivere al programma. Raffaella però su questo è lapidaria e a tal proposito risponde: “A questi dico di chiamare un investigatore privato”. L’obbiettivo del programma, infatti, è quello di affrontare un percorso personale, mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti.

Altro piccolo, ma interessante particolare, è la scelta dei tentatori. I ragazzi e le ragazze devono avere necessariamente questi requisiti: “Se è intelligente e anche bello/a scelgo lui o lei. Se ha una laurea tanto meglio. Ma soprattutto deve saper ascoltare” dichiara l’autrice. Quest’anno i protagonisti hanno affrontato la difficoltà della pandemia, ed è per questo che il loro percorso inizia a distanza di un mese dalla loro scelta, per dare modo a tutti di svolgere un’adeguata quarantena nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Concluso il loro viaggio nei sentimenti, le coppie non possono esporsi e farsi vedere fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Norme ben spiegate e sottoscritte dai partecipanti, nel loro contratto. Questo ovviamente è valido anche se la storia d’amore dovesse nasce tra tentatori e fidanzate, o tentatrici e fidanzati. Vengono consegnati tutti i cellulari due giorni prima della partenza.

Per i tempi della messa in onda delle varie scene, la Mannoia spiega: “Passano poche ore, ci sono i tempi di montaggio da rispettare. Va tutto montato alla perfezione perché quello che vedono loro e ciò che vedono anche i telespettatori. Se un episodio avviene alle due di notte al massimo delle undici del mattino il video va in onda”. Ma il retroscena interessante riguarda niente meno che Maria De Filippi, che a detta di Raffaella: “C’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei. Non ci lascia mai soli. Siamo sempre in contatto e i falò li ascoltiamo in diretta”.