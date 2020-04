View this post on Instagram

Mi manca la bellezza della mia Italia e di Roma, dove vivo con la mia famiglia. In questo giorno così importante per la storia degli italiani, voglio ricordare quanto sia necessaria per l’uomo la libertà… anche quella di poter passeggiare al sole tra le meraviglie che solo il nostro paese regala al mondo. Echo de menos la belleza de mi querida Italia y de Roma, donde vivo con mi familia. En este día tan importante para la historia de los italianos, quiero recordar cuán necesaria es la libertad para el hombre… también la libertad de poder caminar al sol entre las maravillas que solo nuestro país regala al mundo. I miss the beauty of my lovely Italy and of Rome, where I live with my family. In this day, so important for the Italians’ history, I want to remember how important is for a man to be free… also for the simple walks in the sun, between the wonders that only our country gives to the world. Tenho saudades da beleza da minha querida Itália e Roma, onde moro com minha família. Neste dia muito importante para a história dos italianos, quero lembrar o quanto é necessária a liberdade que o homem precisa… embora também possa andar no sol entre as maravilhas que só nosso país dá ao mundo. La beauté de mon Italie et de Rome, où je vis avec ma famille me manque. En ce jour si important pour l’histoire des Italiens, je veux rappeler combien est nécessaire pour l’homme la liberté… même celle de pouvoir marcher au soleil parmi les merveilles que seul notre pays offre au monde. Photo: @nicoleenina #Memories #Freedom #Roma #Colosseo