Laura Pausini piange in diretta per Pippo Baudo: il videomessaggio a “Domenica In”

A "Domenica In", Laura Pausini piange in diretta per un videomessaggio di Pippo Baudo

In occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In, Laura Pausini ha ricevuto una sorpresa inaspettata in diretta da parte di Pippo Baudo. Alla luce di questo, l’artista è scoppiata in lacrime nello studio di Mara Venier. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Domenica 26 novembre 2023, Laura Pausini è stata ospite a “Domenica In”. La celebre cantante ha aperto il suo cuore a Mara Venier parlando della sua carriera e ricordando alcuni momenti importanti come per esempio il recente prestigioso premio “Person of the Year” ai Latin Grammy Awards 2023.

In occasione della sua ospitata, la cantante ha svelato qualche inedito retroscena sulla sua vita privata, parlando delle sue vecchie ambizioni:

La verità è che io non mi aspetto mai niente, mi emoziono ancora. Ho ancora gli occhi aperti verso il futuro, devo ringraziare mio padre, perché negli anni del piano bar lui mi ha dato le regole. Il mio sogno era fare pianobar da sola. Sognavo di cantare ma avevo in mente tante alternative, volevo fare ceramiche o la truccatrice. Io consiglio a tutti di farsi sempre un piano B.

Successivamente, ha ricevuto una sorpresa da parte di Pippo Baudo per la quale è scoppiata a piangere. Nel dettaglio l’uomo, attraverso un videomessaggio mostrato in diretta nello studio di Mara Venier, ha ricordato quando lui stesso la proclamò vincitrice al Festival di Sanremo 1993:

Gli orchestrali si sono alzati in piedi e non è una cosa comune. Laura sei grande, continua ad essere così buona e grande e canta che quanti canti vinci sempre.

Laura Pausini a “Domenica In”: il ricordo di Raffaella Carrà

L’artista non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere in diretta per le belle parole del conduttore. Infine, la Pausini ha voluto ricordare anche un’altra persona che le ha cambiato la vita: Raffaella Carrà. In merito a quest’ultima, la cantante ha raccontato un curioso aneddoto: