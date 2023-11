Mara Venier, la confessione choc della conduttrice non è passata inosservata: “Ho pensato di essere morta”

Il racconto della conduttrice di Domenica In spiazza: cosa è successo

In questi giorni Mara Venier ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Di Più Tv’ dove si è messa a nudo raccontando retroscena non solo inerenti alla sua vita lavorativa ma anche privata. Tra le tante rivelazioni fatte, ce n’è stata una che di certo non è passata inosservata: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nell’intervista rilasciata a ‘Di Più Tv’ in occasione della serata Unicef che condurrà insieme a Loretta Goggi, Mara Venier ha rivelato quali erano i sogni di quando era bambina. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Non avevamo grandi possibilità, il mio sogno erano i pattini ma da quando ho iniziato a chiederli, ci sono voluti quattro anni perchè arrivassero. Quando li ho avuti era il giorno della Befana, li ho indossati e sono andata a pattinare con gli altri bambini.

E, continuando con il suo racconto, la conduttrice di Domenica In ha poi svelato che:

Sono subito caduta e ho preso una testata talmente forte che ho pensato “Sono morta”. È stata una botta fortissima.

Mara Venier, la rivelazione su Loretta Goggi: “Aveva rifiutato di condurre la serata con me”

L’intervista che Mara Venier ha rilasciato a ‘Di Più Tv’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che la conduttrice di Domenica In ha fatto su Loretta Goggi. Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato che la Goggi avesse preso la decisione di non condurre un programma insieme a lei. Ma Loretta ha chiamato Mara dopo averci ripensato dicendole:

Va bene, facciamo un grande spettacolo per tutti i bambini del mondo.

Su Loretta Goggi Mara Venier ha rilasciato queste parole: