Di nuovo brutte notizie per Laura Torrisi, l’attrice 41 enne è ricoverata in ospedale dove dovrà probabilmente affrontare un altro intervento chirurgico, la donna combatte contro l’endometriosi e contro un leiomioma dell’utero da ormai diverso tempo.

Laura Torrisi aveva passato il periodo natalizio e il capodanno in ospedale per affrontare l’ennesimo intervento chirurgico, ora l’attrice torna a lottare e questa mattina ha pubblicato una foto su Instagram dove è ricoverata in ospedale:

Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare.

La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8…Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! 🙃 Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!!! 😘 L.

Insomma, anche questa volta l’attrice non si arrende ed è pronta ad affrontare di nuovo una lunga battaglia. L’endometriosi è una malattia che colpisce una donna su 10, purtroppo ancora non esiste una cura definitiva.

Spesso viene diagnosticata molto tardi e negli anni le condizioni della donna peggiorano fino ad arrivare all’intervento chirurgico. Ad annunciare la malattia era stata proprio Laura Torrisi quando tre mesi fa ringraziava i dottori che l’hanno presa in cura:

“Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno!”