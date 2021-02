Laura Torrisi, avete mai visto la sua casa? Un angolo di natura per lei e la figlia Martina, un piccolo paradiso

Laura Torrisi vive in una bellissima casa in Toscana insieme alla figlia Martina Pieraccioni ed ai loro amici a quattro zampe.

Laura Torrisi è molto nota al grande pubblico per essere una grande attrice, oltre che per il fatto di aver sposato un grande regista. In realtà, tutto è iniziato all’interno della casa più spiata d’Italia. Laura ha infatti partecipato al Grande Fratello, una delle prime edizioni. Li si è fatta notare e poi piano piano ha preso la strada della recitazione. Ha sposato Leonardo Pieraccioni, dal quale ha avuto una splendida bambina di nome Martina. Poi le cose tra di loro non andate bene ed i due si sono separati. Adesso Laura vive in una bellissima casa insieme alla figlia, in Toscana. A proposito, avete mai visto la casa di Laura Torrisi?

Le foto della casa di Laura Torrisi

Dalle tante foto e Instagram Stories pubblicate proprio dalla stessa Laura, si può ben capire che l’abitazione dove la stessa vive è molto semplice, ma ben arredata e rispecchia tanto la personalità dell’attrice. Piuttosto accogliente e ben curata, la casa di Laura riflette proprio la sua personalità, fresca, dinamica e solare.

Potremmo dire che la sua abitazione è un vero e proprio regno di amore, dove però la natura fa da padrona. Non mancano, sia fuori che dentro, fiori e piante, che rendono gli ambienti ancora più luminosi e accoglienti. L’attrice ha scelto di arredare il suo appartamento seguendo uno stile shabby chic, molto ben curato e per certi versi, riprende delle atmosfere country.

Il pavimento è scuro e questo fa da contrasto al bianco dei mobili. Sono presenti anche tavoli in legno naturali e delle cassapanche che riprendono un pò uno stile rustico. Sono ben visibili pietre e mattoni in diverse parti della casa, dando all’ambiente un tocco rustico, ma pur sempre raffinato. Laura ha anche tanti tappeti sparsi per casa, alcuni di questi molto fini, lavorati con decorazioni romantiche.

La cucina è invece molto funzionale ed è una delle stanze più amate dall’attrice, dove si diletta a preparare degli ottimi pasti. In questa stanza è presente un tavolo in legno, piuttosto robusto e molto grande. La sala tv, è invece la sala relax per eccellenza, dove l’attrice si rifugia, quando vuole estraniarsi da tutto, posizionandosi proprio davanti al calore del camino. In questa bellissima casa, Laura Torrisi vive insieme alla figlia Martina Pieraccioni, avuta dal noto regista Leonardo Pieraccioni ed ai loro amici a quattro zampe.

