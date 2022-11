Laura Torrisi finisce in ospedale: il racconto drammatico

Senza alcuna ombra di dubbio Laura Torrisi è una delle attrici italiane più amate e stimate nel mondo del cinema. Di recente la donna, la quale soffre di un piccolo problema di salute, ha raccontato un episodio drammatico a causa del quale è finita in ospedale. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Laura Torrisi è una famosa attrice italiana. La donna ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema a seguito della sua esperienza al Grande Fratello Vip. All’epoca era stato Leonardo Pieraccioni, il suo ex marito, a notarla nel noto reality show. Oltre ad essere sempre presente sul set del cinema, la donna è sempre attiva sui social tramite cui condivide i suoi momenti quotidiani con tutti i suoi followers.

Sebbene l’attrice abbia un carriera ricca di successi e soddisfazioni, non ha mai negato di aver vissuto alcuni momenti complicati nella sua vita. Uno di questi risale alla sua infanzia, quando era piccolo e ancora non aveva scoperto di soffire di un’intolleranza permante al glutine.

Infatti, oltre a dover combattere contro l’endometriosi, la celebre soffre di un piccolo disturbo: la celiachia. Tuttavia la diagnosi è giunta solo quando la donna si era sottoposta a delle analisi per capire quale fosse la causa dei malesseri con cui conviveva da alcuni anni. Durante la sua infanzia, l’ex moglie di Leonardo Pierracioni è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è arrivata in coma.

Per fortuna, questo episodio è solo un triste ricordo per l’attrice. Attualmente la donna sta bene ed ha imparato a convivere con tale disturbo. Inoltre, si sottopone in modo costante alle visite mediche e ai vari controlli per tenere a bada questo disturbo.