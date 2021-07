Laura Torrisi è un’apprezzata attrice italiana che abbiamo visto protagonista in diversi film e fiction. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi nel 1998 quando partecipò a Miss Italia. Ma la vera svolta si è avuta nel 2006 quando ha partecipato come concorrente al Grande Fratello.

Quell’esperienza gli diede il lascia passare per il mondo dello spettacolo. Leonardo Pieraccioni, toscano come lei, la scritturò subito per fargli fare la protagonista del suo film “Una moglie bellissima” che ebbe molto successo al cinema. Tra i due ne nacque anche una storia d’amore nella vita reale purtroppo naufragata qualche tempo fa. Dopo aver fatto furore nel ruolo di protagonista nel film del futuro marito si è fatta notare sul piccolo schermo anche in una miniserie dal titolo: L’onore e il rispetto – Parte seconda.

Nel corso della sua vita purtroppo Laura ha dovuto fare i conti con diversi problemi di salute. Di recente ha ammesso di essersi dovuta sottoporre ad un intervento d’urgenza a causa dell’endometriosi, patologia che la perseguita da anni.

Ma in passato ha dovuto lottare anche con alcune allergie alimentari. Lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Ok salute ha ammesso che all’età di 9 mesi finì in coma a causa di un’allergia al latte. Nel 2009 invece, moltissimi anni più tardi, dopo essersi nuovamente rivolta a dei medici perché non riusciva a rimanere incinta, ha scoperto che era celiaca.

Da quel momento il glutine è diventato il suo nemico numero uno, ma lei non si è lasciata scoraggiare, quando era ancora insieme a Pieraccioni era lei la cuoca e la famiglia seguiva la sua dieta per praticità. Quando cucina deve stare molto attenta perché usare la stessa forchetta per le sue pietanze e quello con glutine può causarle problemi. Poi, quando esce fuori a pranzo o a cena fa sempre presente la sua condizione, ma sul set, per ogni precauzioni, si porta qualcosa preparato da lei. L’importante è affrontare ogni giorno questa condizione sempre con il sorriso.