Sono settimane d’oro quelle che sta vivendo il bomber dell’Inter e della nazionale argentina Lautaro Martinez. Dopo la gioia per la vittoria del campionato mondiale del Qatar, ora, lui e la sua compagna Agustina Gandolfo ne stanno vivendo un’altra enorme. La bellissima modella è infatti incinta per la seconda volta.

Lautaro sta vivendo gli anni migliori della sua vita a Milano. Da quando lo ha acquistato l’Inter ha infatti raggiunto risultati sportivi e personali straordinari.

I nerazzurri e la città non posso più fare a meno di lui e la società continua a respingere ogni offerta che arriva dalle più importanti squadre d’Europa.

Gli ultimi due anni in particolare sono stati eccezionali. Sia a livello sportivo, sia personale. Con l’Inter ha vinto diversi trofei, come un campionato, una coppa Italia, e due supercoppe italiane, una l’anno scorso contro la Juve e una quest’anno contro il Milan.

A dicembre, poi, la leggendaria vittoria della sua Argentina del campionato mondiale di calcio disputato in Qatar.

La vittoria più importante dell’attaccante è arrivata però fuori dai campi di calcio. A febbraio dell’anno scorso, la sua bellissima compagna, la modella argentina Agustina Gandolfo, lo ha infatti reso papà per la prima volta.

La piccola Nina è la luce degli occhi dei suoi genitori e ora la loro bellissima famiglia si sta preparando per allargarsi ancora.

Bellissimi e innamoratissimi, Lautaro Martinez e Agustina formano da anni una delle coppie più belle del mondo del calcio.

Ieri, sui profili Instagram di entrambi è apparso a sorpresa l’annuncio più dolce di tutti. Due foto, nelle quali i protagonisti sono appunto Lautaro, Agustina, il cagnolino di famiglia, la piccola Nina e il pancino ormai evidente della modella.

Al centro delle istantanee, poi, la prima ecografia del bebè che tra qualche mese arriverà a dare felicità alle loro vite. Nella didascalia delle foto, la coppia ha poi aggiunto:

La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un’altra personcina che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa ❤️ Sono più di quanto abbia mai sognato. Li amo per sempre 👨 👧 🤰🏼🐶