L’avete riconosciuta? Da adolescente ha mentito sulla sua età per lavorare e ha sposato il primo ragazzo che ha baciato

Classe 1983, Mila Kunis è una delle attrici più richieste nel panorama del cinema di Hollywood. L’attrice nasce in Ucraina il 14 agosto 1983. La sua famiglia è di fede ebraica. Suo papà, Mark, è un ingegnere meccanico, mentre sua mamma Elvira è una professoressa di fisica. Mila Kunis ha anche un fratello maggiore, Michael.

La sua passione per la recitazione è evidente sin dalla sua giovane età. Tante che suo papà Mark decide di iscriverla alla Beverly Hills Studio. All’età di 14 anni partecipa ai provini di That’s 70 show. Ed è proprio in questa occasione che l’attrice si rende protagonista di un simpatico episodio.

Infatti, durante i provini la richiesta degli autori è stata quella di analizzare aspiranti attori che avessero già compiuto il 18esimo anno di età. Ma Mila Kunis disse astutamente che avrebbe compiuto i 18 anni al prossimo compleanno. Tuttavia, durante il provino, il suo talento colpì talmente tutti che a nessuno importò la sua vera età, 14 anni.

Inizia così la sua carriera di attrice che l’ha portata a recitare sul grande schermo in film importanti, come ad esempio Non mi scaricare. La svolta, però, arriva nel 2010 quando recita nel film Il cigno nero accanto alla collega Natalie Portman. L’interpretazione del film, infatti, le ha permesso la vincita del Premio Marcello Mastroianni alla 67esima edizione del Festival di Venezia.

E proprio da questo momento in poi la carriera dell’attrice continua in salita. Nonostante il suo talento e la sua grande bravura, Mila Kunis è ad oggi considerata una delle donne più belle e sensuali di Hollywood.

Mila Kunis, la vita privata dell’attrice

Mila Kunis è sposata con il collega Ashton Kutcher, il quale è stato il marito di Demi Moore per 10 anni. Il loro incontro è stato molto particolare. Infatti, i due si conoscono sul set di That’s 70 show in cui interpretano una delle coppie più importanti della serie. Voci di corridoio, però, hanno affermato che la loro sintonia sul set fosse finta dal momento che i due non si sopportavano.

Ed ecco che, dopo anni dal loro primo incontro, i due iniziano a frequentarsi fino a dichiararsi amore eterno nel 2015, diventando oggi una delle coppie più amate di Hollywood.