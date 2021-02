Demi Moore accusata dai fan di essersi rifatta ma nelle foto del dopo la sfilata tutti hanno notato un dettaglio

Demi Moore smentisce le malelingue dopo le polemiche insorte per la sfilata

La sfilata di Demi Moore per Fendi durante la Fashion week parigina, dedicata all’alta moda, ha creato numerose discussioni. A 58 anni l’ex moglie di Bruce Willis ha ricalcato la passerella. Malgrado fosse apparsa in forma smagliante in un completo nero dalla maxi scollatura, è stata bersagliata dalle critiche.

Demi Moore “accusata” di eccessivo ricorso alla chirurgia

La ragione è presto detta: in tanti le hanno imputato di aver stravolto, attraverso un eccessivo ricorso alla chirurgia, il suo aspetto. Difatti, paragonando gli scatti di com’era e di com’è oggi il viso della diva è sembrato un po’ cambiato, con le labbra gonfie, gli zigomi altissimi e manco l’ombra di una ruga.

L’immagine toglie ogni dubbio

Fino a questo punto Demi Moore aveva preferito restare in silenzio, onde evitare di alimentare ulteriormente le polemiche. Tuttavia, stanca di vedere le sue foto circolare in rete, ha condiviso un’immagine su Instagram che toglie ogni dubbio ai malpensanti.

Sul web gli utenti hanno fatto ipotesi di qualunque tipo sulla passerella dell’attrice per Fendi. Adesso, però, la diretta interessata ha postato una foto al fianco di Kate Moss e Christy Burlington Burns. Le tre, insieme al direttore artistico della storica Maison italiana Kim Jones, si sono scambiate un abbraccio al termine della sfilata. Il dettaglio che maggiormente ha catturato l’attenzione del pubblico è stato il viso della Moore, tornato improvvisamente alla “normalità”.

Il chirurgo non c’entra niente

La star di Hollywood, senza trucco, sfodera un raggiante sorriso, porta gli occhiali, ha degli zigomi naturalmente ben pronunciati e le normali rughe d’espressione. Al che sono fioccate le domande: com’è riuscita a cambiare tanto velocemente? I ritocchini del chirurgo non c’entrano assolutamente niente.

Demi Moore: contouring accentuato

In più occasioni Demi ha negato di essersi sottoposta a interventi. Il “segreto” è ben altro: per esigenze di scena, delle bravissime truccatrici le hanno riservato un’intera sessione di make-up. Mediante un contouring particolarmente accentuato avrebbero posto in risalto bocca e guance, rendendola pressoché irriconoscibile. I maligni sono stati smentiti.