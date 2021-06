L’avete riconosciuta? Era un vero sex symbol. Oggi ha 57 anni ed è irriconoscibile

Tutti ricorderete l’indimenticabile film Shining, pellicola che ha turbato una moltitudine di generazioni. Tra i protagonisti del leggendario film c’è Shelley Alexis Duvall, che nella pellicola ha interpretato la moglie dell’iroso protagonista. Shelley è stata per anni un’attrice e un’indiscussa sex symbol. Ma avete visto com’è diventata oggi? La donna è irriconoscibile.

Shelley Alexis Duvall come non l’avete mai vista. Negli anni l’attrice 57enne è cambiata moltissimo tanto che oggi appare irriconoscibile. Come anche da lei affermato, nel corso della sua vita ha dovuto affrontare i moltissimi ostacoli che la vita le ha posto. Ed oggi Shelley deve fare i conti con un terribile disturbo mentale.

Attualmente l’attrice del film Shining vive a Blanco, nella sua casa texana e, in alcuni momenti di lucidità, ha dichiarato di non stare bene e di aver bisogno di aiuto. Nonostante ciò, però, sono molti i momenti di crisi di cui l’attrice è preda.

Secondo le sue parole, infatti, il leggendario Robin Williams è ancora vivo, dal momento che lei stessa ha dichiarato di averlo visto. Accanto a questi attimi di vaneggiamenti a cui la donna si lascia andare, si alternano momenti di lucidità in cui l’attrice si rende conto di non stare bene.

Ma cosa c’è alla base della malattia di Shelley Alexis Duvall? A riguardo sono state fatte molte ipotesi. Tra queste c’è quella secondo cui il lavorare con lo stesso Kubrick le avrebbe creato un trauma che l’attrice non sarebbe mai riuscita a superare.

Voci di corridoio, infatti, hanno dichiarato che Stanley Kubrick, per la riuscita di un film il più credibile possibile, abbia sottoposto l’attrice a molta pressione, isolandola da tutto il resto del cast. In questo modo Shelley Alexis Duvall sarebbe riuscita a rendere il suo terrore più veritiero contribuendo, dunque, alla riuscita di uno dei film che ha terrorizzato intere generazioni.