LDA eliminato da Amici ha lasciato tutti i telespettatori molto sorpresi che, non si aspettavano affatto la vittoria di Nunzio arrivata dopo la votazione dei giudici. Il cantante di Rudy Zerbi è sempre stato uno dei più acclamati e favoriti in vista della finale e di conseguenza della vittoria ma nella scorsa puntata ha perso la sfida finale contro il cantante di latino-americano.

Dopo la vittoria di Nunzio, Marai De Filippi ha deciso di rivelare un aneddoto importante che vede protagonista Gigi D’Alessio. Quest’ultimo papà di LDA non ha mai cercato di spingere o di raccomandare il proprio figlio e questo ha dimostrato la sua grande professionalità.

In casetta la conduttrice ha cercato di convincere il cantante della sua grande bravura nonostante l’eliminazione. Parole che hanno toccato il cuore di Luca che in più occasioni aveva spiegato di non sentirsi adatto e giudicato come ‘figlio di’.

Maria De Filippi però, ancora una volta ha trovato le parole giuste raccontando anche un aneddoto molto importante che vede protagonista proprio Gigi D’Alessio. Quest’ultima infatti, collegata con tutti gli allievi ha rivelato come, il cantante neomelodico non l’abbia mai cercata in tutti questi mesi.

LDA eliminato da Amici: il retroscena di Maria De Filippi su Gigi D’Alessio

Maria De Filippi dopo aver inondato di complimenti il giovane cantante, ha voluto rivelare un importante aneddoto nei confronti di Gigi D’Alessio. La conduttrice in modo simpatico ma anche sincero ha rivelato di non aver mai sentito il cantante dall’arrivo di LDA nella scuola di amici.

Quest’ultima ha così spiegato: “Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, per dirmi di aiutarti o altro. Mai, non è mai successo davvero. Nonostante abbia il mio cellulare e io ho il suo. Non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale quest’anno. No, ma non è maleducazione. Secondo me è stata una scelta sua”.

Infine, la stessa Maria De Filippi ha concluso: “Ti ricordi quando sei venuto ai casting? Io ho detto subito di chi eri figlio. Volevo che questa cosa fosse trasparente, perché hai fatto i casting come tutti gli altri. Intendiamoci bene”.

“Essere figlio di tuo padre è un privilegio e allo stesso tempo per la carriera che vuoi fare è un bel fardello. Credo che quando hai scelto di fare questo mestiere ti sia palesato davanti tutto questo. Spero tu abbia imparato a convivere, l’importante era imparare a conviverci”.