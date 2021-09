Le avete riconosciute? Oggi sono le sorelle più famose del web

Oggi sono le sorelle più famose del web e la loro popolarità è immensa. Stiamo senza dubbio parlando di Chiara, Francesca e Valentina, le sorelle Ferragni che da anni ormai dominano i social. Spesso la loro mamma, Marina Di Guardo, condivide alcuni scatti del passato riguardo le sue splendide figlie. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle sorelle più social di sempre.

Come tutti i Vip sono soliti fare, anche Marina Di Guardo apre spesso la scatola dei ricordi e decide di condividere sui social alcuni scatti risalenti al passato. Come quello che ritrae le sue splendide figlie da piccole, le sorelle Ferragni che da tempo ormai spopolano sul web.

Dei tanti scatti condivisi da mamma Marina sulla sua pagina social, non passa inosservato quello risalente al 1999 quando, nell’arcipelago hawaiano, Chiara, Francesca e Valentina si presentavano come tre bellissime bambine felici insieme alla loro mamma.

Anche se negli anni il loro aspetto è cambiato notevolmente, le tre sorelle più famose del web hanno mantenuto quella bellezza che da sempre le contraddistingue. Oltre all’aspetto, anche i look delle tre ragazze è senza ombra di dubbio diverso rispetto a quello con cui oggi siamo abituate a vederle.

Oggi siamo abituate a vederle con i capelli lunghi, ma in passato hanno avuto capelli con una lunghezza più corta. Proprio come Francesca Ferragni che da bambina aveva i capelli tanto corti quanto voluminosi. Oltre al taglio di capelli di Francesca, l’attenzione del popolo del web non poteva ricadere su Chiara Ferragni. Negli anni ’90, infatti, l’imprenditrice digitale aveva dei capelli color ramato, quasi tendenti al rosso. Un colore completamente diverso dal biondo con cui siamo abituata a vederla oggi.

Gli scatti condivisi da Marina Di Guardo sulle sue bellissime figlie sono piaciuti molti agli utenti che non hanno potuto fare a meno di notare i diversi stili che da sempre le hanno contraddistinte. Tra i tanti commenti scritti a riguardo, possiamo leggere:

