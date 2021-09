È stata celebrato nella giornata di mercoledì 8 settembre, nella Collegiata di San Bartolomeo, a Borgomanero, il funerale di Paola Toeschi, la moglie dell’ex chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia. Una folla commossa ha deciso di partecipare per un ultimo saluto alla donna e per mostrare vicinanza ai suoi cari.

La tragica morte dell’attrice pubblicitaria di soli 51 anni, è avvenuta nella mattinata lunedì 6 settembre. È stato proprio il marito ad informare i suoi fan dell’accaduto.

Dodi Battaglia tramite i suoi canali social ha scritto un messaggio, per informare tutti della sua perdita: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina, mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.”

La donna purtroppo già dal 2010, stava combattendo contro un tumore al cervello, che ha scoperto all’improvviso. Tuttavia, in un primo momento sembrava aver vinto la battaglia, ma poco dopo quando il cancro è tornato e per lei non c’è stato nulla da fare. Il marito durante il funerale ha detto:

Ho conosciuto tante persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria. E bellissima. Tanto è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie. Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico per altri 5 anni, nella nostra casa di campagna. E poi la malattia, quella maledetta malattia contro cui ha lottato per dieci anni con forza e positività.

Il racconto di Dodi Battaglia sugli ultimi giorni di vita della moglie Paola Toeschi

La donna ha parlato della sua dura battaglia in un libro, intitolato: “Più forte del male!” Ha raccontato che tutto è iniziato all’improvviso, dopo aver accusato un malessere.

Da quel momento la Fede e l’amore nei confronti di Dio l’hanno aiutata a lottare con coraggio e determinazione. Il suo desiderio era non lasciare sua figlia Sofia. Dodi Battaglia, sui suoi ultimi giorni di vita, sempre durante il funerale ha detto: