Le foto dei paparazzi parlano chiaro: quarto figlio in arrivo per la modella, il primo insieme al regista

Cicogna in arrivo per la super top model Laetitia Casta. Nessuna conferma da parte della modella francese, né da parte di suo marito, il regista Louis Garrel, ma alcune foto diffuse dalla rivista Gente, lasciano spazio a pochi dubbi. Si tratta del quarto figlio per la Casta, il primo insieme al suo attuale marito.

Credit: GENTE

Stando alle foto che si sono diffuse negli ultimi giorni, la donna sarebbe in stato di gravidanza abbastanza avanzato e mancherebbe davvero poco alla nascita del suo quarto figlio. Tuttavia, ancora non è arrivata nessuna conferma ufficiale dai prossimi neo genitori.

Laetitia e suo marito, il regista francese Louis Garrel, avrebbero scelto di vivere questa esperienza lontani dalla luce dei riflettori. Il motivo di questa scelta, è legato forse a quanto la Casta aveva raccontato tempo fa, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

La modella e attrice, ha detto di come il mondo del cinema, per quanto possa sembrare aperto a tutto, sotto questo punto di vista è abbastanza chiuso. Quando è nato il suo secondo figlio, nel 2007, ha ammesso Laetitia, le hanno tolto la parte nel film in cui stava recitando. Da quel momento, nelle sue successive gravidanze, ha deciso di tenere il segreto per se, per evitare che la buttassero di nuovo fuori.

Le relazioni e gli altri figli di Laetitia Casta

Quello che molto presto nascerà, sarà il quarto figlio per Laetitia Casta. La quasi 43enne ha sposato Garrel nel 2017 e quello che è in cantiere sarà il loro primo figlio insieme. Entrambi, però, hanno già altri figli nati da precedenti relazioni.

L’attore e regista francese è già padre di una bimba di nome Oumy. La piccola, di origini senegalesi, è stata adottata qualche anno fa da Louis e dalla sua compagna dell’epoca, Valeria Bruni Tedeschi.

Credit: GENTE

Sono due, invece, le precedenti relazioni importanti della Casta, entrambe condite dalla nascita di uno o più figli. La sua primogenita si chiama Sahteene, ed è nata nel 2001 dall’amore con il fotografo e regista francese Stéphane Sednaoui.

Molto importante anche la storia avuta con Stefano Accorsi. Dall’amore con il famoso attore italiano, sono nati nel 2014 e nel 2011, il secondo e la terza figlia, chiamati Orlando ed Athena.