Le gemelle compiono vent’anni: ecco chi è il loro famoso papà

Loro sono Cristina e Victoria, figlie di uno dei cantanti più famosi in Spagna ma anche in tutto il mondo: Julio Iglesias. Le due gemelle hanno compiuto vent’anni e per l’occasione si sono scambiate delle dolci parole sulle rispettive pagine Instagram. Le due sorelle, infatti, hanno deciso di aprire la scatola dei ricordi e condividere con i loro followers scatti risalenti al passato.

Come già scritto, Cristina e Victoria sono le figlie di Julio Iglesias, uno dei cantanti più famosi non solo in Spagna ma in tutto il mondo. Le due gemelle sono nate dall’amore tra il noto cantante con l’ex modella Miranda Rijnsburger. Il matrimonio con la modella è la seconda unione per Julio Iglesias che aveva già divorziato dalla prima moglie, Isabel Preysler Arrastia.

Proprio da questo matrimonio è nato il figlio Enrique Iglesias il quale ha deciso di seguire le orme del padre dedicandosi esclusivamente alla musica. E proprio questa scelta da parte del cantante ha senza dubbio rafforzato il rapporto tra padre e figlio.

Cristina e Victoria Iglesias, le due gemelle compiono vent’anni

In occasione del loro compleanno, Cristina e Victoria hanno deciso di scambiarsi delle dolci parole su Instagram. Le due sorelle sono molto legate tra loro e per questo si sono scambiati messaggi di affetto sulle loro pagine social.

Sbirciando i loro profili Instagram, gli scatti condivisi da Vittoria sono accompagnati dalla seguente didascalia:

Vent’anni con questa persona meravigliosa, non potrei mai immaginarmi la vita senza di te. Ti amo da morire.

Non è tardato ad arrivare poi il post della gemella Cristina la quale, condividendo alcuni scatti che la ritraggono insieme a sua sorella gemella, scrive:

Vent’anni con la mia migliore amica. Ti voglio bene Vic!

Gli scatti condivisi dalle due gemelle hanno fatto guadagnare alle due ventenni il pieno di like. Sono moltissimi, infatti, coloro che hanno inviato messaggi alle due gemelle augurando loro buon compleanno.