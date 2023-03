Le Iene, Belen Rodriguez assente in studio: il motivo

Tutti coloro che seguono Le Iene ieri sera non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza in studio di Belen Rodriguez. La showgirl argentina non era alla conduzione della puntata e il suo posto è stato coperto dall’attore Claudio Santamaria. Scopriamo insieme cosa è successo e perché Belen non ha potuto essere presente.

Nel corso delle ultime ore il nome di Belen Rodriguez è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. La showgirl argentina, infatti, in queste ore sta facendo molto parlare di sé a causa della sua assenza nella puntata de Le Iene andata in onda ieri sera.

Il motivo per cui Belen Rodriguez non era presente in studio è stato rivelato da Claudio Santamaria, il quale ha sostituito la showgirl argentina nella conduzione del programma. Queste sono state le parole dell’attore in merito all’assenza a Le Iene di Belen Rodriguez:

Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!

Al momento la diretta interessata non si è ancora espressa in merito a questa vicenda che la vede protagonista in queste ore. La showgirl ha infatti deciso di rimanere in silenzio e di non aggiornare i suoi followers in merito alle sue condizioni di salute.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Belen Rodriguez romperà il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata nel corso delle ultime ore. La showgirl ci sarà nella prossima puntata de Le Iene? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.