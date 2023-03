Belen Rodriguez, rivelato un retroscena inedito sulla showgirl: “Ecco cosa fa dietro le quinte de Le Iene”

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare il centro delle pagine di gossip per alcune rivelazioni fatte dall’amico e collega Max Angioni che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato il comico.

Dopo l’addio di Teo Mammucari a Le Iene, Max Angioni ha preso il posto del conduttore ed affianca Belen Rodriguez nella conduzioni di uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. Di recente l’attore e comico si è lasciato sfuggire alcune dichiarazioni su Belen Rodriguez che non sono passate inosservate.

In questi giorni Max Angioni ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Di Più’. Qui il giovane comico si è messo a nudo raccontando alcuni aspetti della sua vita ma anche del rapporto e dell’amicizia che lo legano a Belen Rodriguez. In particolar, Max ha rivelato alcuni dettagli sulla showgirl argentina che hanno lasciato tutti senza parole.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Con Belen si è creata una bella sintonia. Ha un’umiltà unica. Quando arrivano in studio degli estranei, si presenta a tutti porgendo la mano come se non la conoscesse nessuno. È unica anche nel suo modo di essere educata e umile. Un esempio.