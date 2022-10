Le Iene, incidente in diretta per Belen Rodriguez: cosa è successo

La showgirl si strappa il vestito in diretta: piccolo incidente in diretta per Belen

Belen Rodriguez non smette mai di essere la protagonista del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Durante la diretta de Le Iene, la modella è stata vittima di un piccolo incidente. Scopriamo insieme cosa è successo.

In questi ultimi giorni Belen sta facendo molto parlare di sé. Tutti i fedeli telespettatori de Le Iene non hanno potuto fare a meno di notare la disavventura di cui si è resa protagonista la showgirl argentina. In procinto di fare un piccolo sketch con Teo Mammucari, a Belen si è strappato il vestito.

Fortunatamente la conduttrice si è subito resa conto che qualcosa non andava. Per questo motivo Belen ha tenuto chiuso il vestito con le mani ed ha dichiarato:

Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti.

Belen Rodriguez e l’incontro con l’hater

Quest’anno Belen non si occupa solo di condurre Le Iene insieme a Teo Mammucari ma ha anche l’impegno di realizzare alcuni servizi. Nell’ultimo Belen ha fatto sedere davanti a sé moltissime persone ed una di esse ha rivolto a lei delle pesanti critiche.

Queste sono state le parole della sua hater:

Ti posso dare del tu, sicuramente sì quindi ok. Hai dichiarato poco tempo fa che guadagni come un calciatore. Prima mi eri simpatica, ma dopo questa non più. Per me sei stata una grandissima delusione perché è stata una pugnalata allo stomaco. Devi sapere che io sono disoccupato da 8 anni. Ho fatto tantissimi provini anche per la televisione. A questo punto trovo che sia davvero fuori luogo la frase che tu hai detto. Perché è stata una cosa molto brutta. Non è vero che non cerco lavoro. Ho fatto molti provini, anche per Tu Si Que Vales.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Belen che ha dichiarato: