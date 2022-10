Belen Rodriguez, incidente durante il ballo: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio Belen Rodriguez è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Di recente la modella argentina ha avuto un piccolo incidente. A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo essersi lasciata andare ad un duro sfogo contro Antonino Spinalbese, la modella argentina torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories.

Nei giorni scorsi la showgirl è stata vittima di un piccolo incidente a causa del quale si è fatta male. A rivelarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Devo dire che fa leggermente male ma a Tu si que vales ci sarò lo stesso! La solita vostra combina guai. Comunque mi sono fatta male ballando, lo rifare.

La foto in questione ritrae il piede della donna dolorante e gonfio. Tuttavia, la compagna di Stefano De Martino è in buone condizioni di salute, non ha riportato nessuna frattura ed ha assicurato tutti i suoi fan che sarà presente nella prossima puntata di Tu Si Que Vales.

Belen Rodriguez lancia una frecciatina ad Antonino Spinalbese

Qualche giorno fa Belen Rodriguez si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo account social. Secondo alcune indiscrezioni, le sue parole sarebbero state indirizzate indirettamente al suo ex fidanzato, Antonino Spinalbese che attualmente è un concorrente del GFVip: