Le Iene, svelate le nuove conduttrici dello show

Tutto pronto per la nuova edizione de Le Iene, lo show campione di ascolti di Italia 1. Anche quest’anno al timone del programma ci sarà il grande Nicola Savino. Ad affiancarlo saranno due grandi donne i cui nomi non passano di certo inosservati. Stiamo parlando di Elodie Patrizi e Federica Pellegrini.

Elodie Patrizi e Federica Pellegrini saranno le nuove co-conduttrici del programma di Italia 1, Le Iene. Anche quest’anno riconfermati Nicola Savino e la Gialappa’s Band i quali, nel corso delle varie puntate, saranno affiancati da molte donne. Tra i tanti nomi ipotizzati a riguardo, sono stati rivelati quelli della nota cantante e della campionessa olimpica che quindi faranno parte della nuova stagione del programma.

Ricordiamo che Elodie Patrizi ha avuto esperienze nell’ambito della conduzione affiancando Amadeus nella seconda serata dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, riscuotendo un enorme successo. Anche la Pellegrini ha avuto già esperienze nel mondo televisivo.

Ricordiamo infatti che la campionessa olimpica, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stata uno dei giudici del fortunato programma Italia’s Got Talent. La presenza delle due donne nel programma ha un significato ben preciso.

Le Iene, l’obiettivo del regista Davide Parenti

Come già anticipato, Elodie Patrizi e Federica Pellegrini affiancheranno Nicola Savino nella nuova edizione de Le Iene. La presenza delle due donne all’interno del programma ha un significato ben preciso, come anche sottolineato dal regista Davide Parenti. Scopo dello show è quello di rappresentare al meglio la comunità femminile contemporanea.

Sono molte le donne che negli anni sono state protagoniste de Le Iene. Da Ilary Blasi, ad Alessia Marcuzzi, a Simona Ventura arrivando poi a Nadia Toffa. Obiettivo del regista e del gruppo di lavoro dello show è quello di rappresentare al meglio la comunità femminile rappresentando ogni donna in modo diverso e personale. Non ci resta che attendere martedì 5 ottobre per divertirci insieme alle nostre amate Iene.

