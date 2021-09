Dopo la sua ultima presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Federica Pellegrini ha fatto rientro in Italia e si è mostrata sui social più attiva che mai. In queste ore la campionessa olimpica si è resa protagonista di un selfie scattato in bagno dove i suoi followers non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Molto attiva su Instagram, dove può contare più di un milione di followers, Federica Pellegrini ha condiviso sulla sua pagina social un selfie scattato in bagno. Nell’immagine condivisa dalla campionessa olimpica non si può fare a meno di notare un dettaglio. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Osservando bene la foto pubblicata dalla campionessa nuotatrice, è impossibile non notare la presenza nel bidet di un bouquet di fiori. Inutile dire che, dopo la condivisione dello scatto, la curiosità dei followers di Federica Pellegrini è salita alle stelle.

Sono stati moltissimi, infatti, coloro che hanno lasciato commenti sotto lo scatto condiviso dalla campionessa. In particolar modo, i numerosi seguaci della nuotatrice si sono divertiti con frasi ironiche e divertenti facendo notare alla protagonista del selfie il simpatico dettaglio.

Accanto ai commenti ironici non sono potuti mancare coloro che hanno riempito di complimenti la nuotatrice 33enne. Molti, infatti, sono stati coloro che hanno elogiato Federica Pellegrini soprattutto per quanto riguarda la sua bellezza.

Federica Pellegrini, la storia d’amore con Matteo Giunta

Dopo la sua ultima presenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Federica Pellegrini continua a vivere la sua vita accanto al suo coach, nonché compagno, Matteo Giunta.

In un’intervista rilasciata al giornale il ‘Corriere della Sera’, la campionessa olimpica si è aperta raccontando il suo amore per Matteo. Come da lei stessa dichiarato, almeno per il momento la coppia non ha progetti futuri importanti. Durante l’intervista ha commentato questo argomento con una sola parola: