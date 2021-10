Dopo quel che è successo a La Fazenda, Le Iene sono volate in Brasile per accertarsi che Dayane Mello stia davvero bene.

Una situazione molto grave che sembra non esser presa davvero sul serio dagli autori del programma brasiliano in cui Dayane Mello è una concorrente da qualche mese. La modella brasiliana è stata molestata sessualmente più volte all’interno del programma, la seconda volta potrebbe esserci stata una violenza completa di cui lei non ricorda nulla.

Lo staff della modella brasiliana ha denunciato a grande voce una situazione tremenda che si sta verificando nel reality sudamericano. Al momento però, oltre a squalificare il concorrente che avrebbe compiuto quegli atroci atti su Dayane Mello non sono arrivati altri provvedimenti.

Dayane Mello non è stata visitata e non è stata neanche seguita da uno psicologo. Sta continuando il gioco ignara di tutto. Ora, a volare in suo soccorso è lo staff de Le Iene che si vuole accertare che la donna stia davvero bene.

In particolare, è Roberta Rei a dare la notizia del suo arrivo in Brasile e sui social ha spiegato:

Ciao Ragazzi io sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere e quindi ci proviamo così.

Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata realmente informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda. Siamo disposti a fare tutto pur di parlarle: entrare nella Fattoria, parlarle attraverso uno schermo, qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone che sono preoccupate per lei.

Al momento non ci sono evoluzioni sulla tremenda vicenda.

