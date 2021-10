Alec Baldwin, per la prima volta, ha rotto il silenzio dopo la tragedia che l’ha visto protagonista dell’omicidio di una donna. L’attore era sul set di Rust, il suo nuovo film, quando accidentalmente ha sparato ad una donna della troupe.

I due, oltretutto, erano anche amici e il rimorso è inimmaginabile. Per il momento l’attore non può fare troppe dichiarazioni e spiega: “Non sono autorizzato a fare alcun commento, perché c’è un’indagine in corso.”

Tuttavia, ha deciso di fare una appello pubblico e spendere qualche parola per tanto successo:

L’appello dell’attore si rivolge soprattutto al governo e alla legislatura americana che è ancora fuori controllo con le armi e spiega:

“Quindi ora dobbiamo capire che quando le cose vanno male, e queste sono cose orribili, catastrofiche, devono essere prese nuove misure”, ha continuato.

Servirebbe una nuova legge per le armi sul set. Pistole di plastica, proiettili di plastica, non armi vere sul set. Ma non spetta a me decidere su questo. Dovete capire che io non sono un esperto in questo campo, quindi qualunque cosa decidano altre persone è il modo migliore per proteggere la sicurezza della troupe sul set.