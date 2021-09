Il settimanale in edicola questa settimana ha delle prove che le tre non hanno alcun titolo nobiliare

Le tre principesse Selassié protagoniste nell’edizione del Grande Fratello Vip potrebbero non avere tale titolo nobiliare. A sganciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi in edicola questa settimana. Tesi confermata anche dal direttore del giornale Umberto Brindani che intervenuto ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri ha dichiarato:

Fonte: Mediaset

“Il loro padre ha fatto un po’ di traffici per farsi passare come discendente del negus Haile Selassié. La notizia è che è stato arrestato dalle autorità svizzere e attualmente è in galera in landa elvetica”.

E ancora: “Noi immaginiamo che loro non sappiano nulla, perché sono nella Casa, quindi vedremo cosa decideranno di fare. Lui in questo momento è nelle celle di un carcere svizzero per reati finanziari”. Insomma l’uomo che non avrebbe alcuna discendenza imperiale starebbe al momento nelle carceri svizzere dopo esser stato estradato dal Lussemburgo dove è stato arrestato lo scorso mese di Giugno.

Fonte: web

Il padre delle ragazze sarebbe un giardiniere

L’uomo a quanto pare dovrà scontare 3 mesi di reclusione per una truffa da 10 milioni di franchi. Dalle indiscrezioni il papà delle principesse sarebbe un giardiniere italiano che ha lavorato per diversi anni nel palazzo imperiale etiope e sarebbe quindi considerato come uno di famiglia. Niente più, nessuna nomina e nessuna discendenza con i reali etiopi.

Per questa ragione, secondo quanto filtrato, l’uomo avrebbe convinto alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié ormai poveri a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Avrebbe quindi ottenuto una modifica dei documenti, rientrando nella linea di successione della famiglia. Questo è quanto è emerso, in attesa di ulteriori verifiche ed eventuali conferme ufficiali.

Fonte: Mediaset

Ora ci sarà da capire se le tre sorelle Selassié saranno informate sull’estradizione in Svizzera del padre e della reclusione oppure no. Crediamo che la produzione alla fine possa rivelare la realtà dei fatti alle tre.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: