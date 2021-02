Lei è la moglie di un famosissimo attore e lui ne è profondamente innamorato. Dopo 21 anni, appare ancora con lei come il primo giorno. Avete capito di chi si tratta vero?

Pierce Brosnan è un famosissimo attore e produttore cinematografico irlandese naturalizzato statunitense, noto soprattutto per aver interpretato James Bond dal 1994 al 2005. Ma avete mai visto sua moglie? In molti, guardando le loro foto, rimangono incantati da come la star tratta colei che è la donna della sua vita. Nonostante siano passati tantissimi anni dal giorno del “SI”.

Keely Shaye Smith e Pierce Brosnan si sono sposati nel 2001. Dieci anni prima, l’attore aveva perso la sua prima moglie, morta all’età di 43 anni per via di un tumore alle ovaie e con la quale aveva vissuto per ben 17 anni.

Dopo il dolore di quella straziante perdita. Brosnan ha incontrato Keely e oggi stanno insieme da ben 21 anni. Dal loro amore, sono nati due figli: Paris, 14 anni e Dylan, 18 anni.

Pierce Brosnan e le foto alle Hawaii

Tra le ultime foto della coppia diffuse sul web, spiccano quelle della vacanza alle Hawaii.

Un uomo di 64 anni che non si vergogna di mostrare l’amore per sua moglie. Dei piccoli gesti racchiusi in uno scatto, che non hanno bisogno di essere descritti. Sono le piccole attenzioni che fanno sentire una donna amata e protetta.

Credit: Splash News

Pierce Brosnan appare sempre orgoglioso e sorridente accanto alla sua splendida moglie. Si è sempre definito un uomo che ama il matrimonio e che si dedica ad una sola donna. Una donna che lo ha sempre sostenuto per tutta la sua carriera, anche quando lo ha visto lavorare accanto ad attrici bellissime e mozzafiato. Una donna sicura dell’amore, che cammina mano nella mano con un vero gentleman.

Credit: Richard Young/REX/Shutterstock

Anche durante il periodo di Pandemia, l’essere gentiluomo di Pierce Brosnan non si è risparmiato. L’attore è stato in prima linea per raccogliere fondi da donare alle persone più bisognose e in difficoltà. Un gesto fondamentale per coloro che si sono ritrovati con la vita completamente stravolta.