Leo Gassman in canotta bianca a Sanremo 2023, parla la stylist: “Mi dissocio da questo gesto”

Senza alcuna ombra di dubbio, Leo Gassman è uno dei cantanti più amati e popolari in questa 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Nel corso della terza serata della kermesse canora, l’artista si è esibito sul palco dell’Ariston indossando una semplice canotta bianca. Si tratta di un gesto che ha causato la furia della sua stylist. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Leo Gassman lascia senza parole tutti i suoi fan nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo. L’artista ha portato sul palco dell’Ariston il brano intitolato “Terzo Cuore” il quale ha raggiunto già i primi posti nelle classifiche musicali.

Nel corso della terza serata della kermesse canora, il figlio di Alessandro Gassman ha indossato un look che sollevato non poche polemiche da parte del pubblico italiano.

Gassman si è presentato sul palco dell’Ariston con una semplice canotta bianca. In realtà, l’artista avrebbe dovuto indossare una giacca ma all’ultimo minuto ha cambiato idea. A dichiararlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista rilasciata a Ema Stokholma a Radio Rai 2:

Si è trattata di una scelta inaspettata, dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare marchi e quindi non l’ho messa, però vabbè…

La reazione della sylist di Leo Gassman

Tuttavia, il gesto del cantante non è passato in osservato alla sua stylist la quale è andata su tutte le furie. Infatti, Stefania Sciortino ha spiegato sui social di voler prendere le distanze dall’episodio perché non avrebbe mai fatto indossare a qualcuno una semplice canotta bianca in occasione di un evento così importante come il Festival Di Sanremo. Queste sono state le sue parole: