Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci, ha raccontato i dettagli della loro storia d’amore. La ragazza ha parlato un po’ di tutto, confidando i dettagli dell’inizio della loro storia d’amore fino alla malasti adel figlio Matteo.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci si sono conosciuti nel 2008, la loro storia è nata per gioco. Inizialmente, racconta la donna, Leonardo non era affatto il suo tipo la loro storia d’amore era una vera e propria scommessa: fino a quando, il 21 giugno 2011 si sono giurati amore eterno.

Una cerimonia intima che ha sigillato il loro amore. Proprio qualche giorno fa hanno festeggiato i loro 10 anni di matrimonio e dalla loro unione sono nati tre splendidi figli: Leonardo, Matteo e Matilda.

Proprio Matteo è guarito nel 2016 da una grave patologia, dopo un percorso di lunghe cure mediche e specialistiche. Martina Maccari ha raccontato come ha vissuto la malattia del piccolo e come hanno affrontato i problemi di salute.

Eravamo in vacanza, Matteo aveva 2 anni. Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. All’improvviso crolla tutto. Abbiamo saputo della malattia quando siamo tornati a Torino. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto un controllo e ci hanno detto che non si poteva aspettare, doveva operarsi subito. Matteo ha sviluppato un bel carattere, è un leone. Sa quello che è successo e pur non essendo viziato, a volte sa che può fare leva sulla cosa.