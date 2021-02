Leonardo Bonucci, avete mai visto la sua casa? Ordinata e semplice, il dettaglio sul tavolo della sala da pranzo non passa inosservato

Leonardo Bonucci è un giocatore della nazionale italiana di calcio oltre che storico difensore della Juventus, nonostante una breve parentesi al Milan. Il noto calciatore è sposato con Martina Maccari, dalla quale ha avuto due bambini, ovvero Lorenzo e Matteo. La famiglia felice vive a Torino in una splendida casa che si trova nella periferia del capoluogo piemontese. Classe 1987, Bonucci è uno dei calciatori più importanti del nostro paese. La casa del calciatore è ben ordinata, moderna e super accogliente. E voi, avete mai visto la casa di Bonucci?

Le foto della casa di Leonardo Bonucci

L’appartamento dove vive il calciatore con la sua famiglia si trova a Torino. La casa è caratterizzata da contrasti fra il chiaro e lo scuro, colori chiari e scuri, quasi in ogni stanza. All’interno del salone, c’è un grande tavolo bianco, circondato da sedie di colore scuro, ovvero sui toni del marrone. Questi colori si abbinano perfettamente al parquet, anche questo scuro.

Le parti invece, sono molto semplice e non cariche di quadri o altro. Ovviamente però non mancano alcuni quadri in bianco e nero che raccontano i momenti più importanti del passato ed anche del presente di Leonardo Bonucci, come calciatore e come papà. Ad aver curato tutto l’arredamento è stata la moglie, Martina, che ha scelto uno stile moderno, semplice e molto raffinato. Non manca la cura per i dettagli e quasi in ogni stanza sono presenti delle piante che decorano l’ambiente.

Non passa inosservato un dettaglio presente sul grande tavolo bianco nella sala da pranzo. Di cosa si tratta? Sembra che sia una scritta Amour, realizzata in legno. La cucina è una delle stanze preferite dall’intera famiglia Bonucci. Leonardo è un calciatore e per questo deve stare sempre attento all’alimentazione, ma non questo non si concede di tanto in tanto qualche peccato di gola.

L’arredamento riprende uno stile industrial, c’è un grande piano di lavoro ed un ampio lavandino. Leonardo ama sorprendere tanto la sua amata moglie Martina Maccari ed anche i suoi figli, facendo loro dei regali davvero splendidi. Ricordiamo che Bonucci, insieme ad alcuni suoi compagni di squadra, come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini e Dybala, sono attualmente i giocatori tra i più importanti del nostro paese.

