A L'Eredità, dopo 31 puntate sbaglia la risposta "per altruismo", ecco di quale campione si tratta

A L’Eredità, nel corso della puntata andata in onda il 2 dicembre 2020, un campione ha deciso di sbagliare la risposta per cedere il posto ad un altro concorrente. Si tratta di Massimo Cannoletta il quale dopo la bellezza di 31 puntate ha deciso di dare l’opportunità ad altri giocatori. Un grande gesto di altruismo che è stato apprezzato da tutto il pubblico.

Massimo Cannoletta è il super campione de L’Eredità. Dall’inizio della sua esperienza all’interno del programma televisivo fino ad ora, il campione ha vinto 2020mila euro. Adesso, il “Google vivente“, così come è chiamato sui social, ha deciso di andare in contro a tutti gli altri concorrenti.

Massimo Cannoletta ha lasciato tutti senza parole durante la puntata andata in onda mercoledì 2 dicembre. Originario di Acquarica di Lecce ha deciso di rinunciare alla “ghigliottina finale” dopo aver vinto per ben 31 puntate. Il motivo di questa scelta? Per l’uomo è anche giusto concedere l’opportunità di giocare ad altri concorrenti.

Durante il gioco, l’uomo era arrivato alle battute finali del “triello“. Con lui, giocava Tommaso, un uomo originario del Salento, Gallipoli per l’esattezza. Dopo che quest’ultimo aveva errato a rispondere, Massimo ha preferito rispondere in maniera sbagliata. Con queste parole il campione ha spiegato il suo gesto:

La so però stasera il “triello” se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro.

Dunque, Massimo Cannoletta ha rinunciato a 180mila euro. Si tratta di una cifra con cui avrebbe potuto raggiungere la chiusura della puntata per cercare la parola misteriosa. Tuttavia, il percorso del campione non è finito, tuttora è in gara.

Inoltre, Massimo Cannoletta ha rilasciato anche una piccola dichiarazione al TG1:

Bisogna essere curiosi, cercare sempre di scoprire qualcosa, e prima o poi quello che si scopre e si conosce torna utile.