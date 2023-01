Letizia Porcu, l’ex compagna di Federico Fashion Style ha un nuovo amore: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore la separazione tra Letizia Porcu e Federico Fashion Style è tornata ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando infatti a quanto emerso, pare che l’ex compagna dell’hairstylist abbia ritrovato la serenità accanto al suo nuovo amore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Stanno diventando sempre più insistenti i gossip della frequentazione tra Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style, e il dj, producer e compositori italiani di grande successo Vincent Arena. A rendere pubblica la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha svelato il pettegolezzo sulla sua pagina Instagram.

Stando a quanto emerso, pare che Letizia e Vincent si siano incontrati casualmente in un parco divertimento per bambini e da quel momento in poi non si sono più lasciati. I due sono stati avvistati insieme per le vie dello shopping di Roma, mano nella mano.

Nonostante le numerosi voci in circolazione, i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip. Ma come avrà preso Federico la notizia della frequentazione tra la sua ex compagna e Vincent Arena? Scopriamolo insieme.

Nuovo amore per Letizia Porcu: la reazione di Federico Fashion Style

La notizia della frequentazione tra Letizia Porcu e Vincent Arena è stata commentata anche da Federico Fashion Style sulla sua pagina Instagram. Nel dettaglio, l’hairstylist ha condiviso alcune Instagram Stories rivolte proprio alla sua ex compagna. Queste sono state le parole del parrucchiere:

Ti è caduta la maschera, beccata!

La storia in questione è stata accompagnata da una musica di tipo circense. In seguito, invece, il parrucchiere si è mostrato a ridere a crepapelle ed ha aggiunto al post:

Non mi mandate più screenshot.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.