Federico Fashion Style si è fidanzato? Ecco tutta la verità dell’hairstylist

Da quando hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, Federico Fashion Style e la sua ex compagna Letizia sono diventati i personaggi più chiacchierati di quest’ultimo periodo. Nel corso delle ultime ore l’hairstylist ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo molto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa.

Federico Fashion Style è tornato a parlare della fine della storia d’amore con la sua storica compagna Letizia Porcu. In questi giorni sono emerse molte indiscrezioni sull’hairstylist, tutte rigorosamente smentite. Sul web, inoltre, sta circolando la notizia secondo cui il parrucchiere più famoso d’Italia avrebbe avuto una relazione con un uomo.

In seguito ad un’intervista rilasciata sul settimanale ‘Nuovo’, Federico Fashion Style si è messo a nudo mettendo a tacere tutti i pettegolezzi sul suo conto che circolano in quest’ultimo periodo. Alla domanda del giornalista se fosse vero il fatto di aver avuto una relazione con uomo, l’hairstylist ha risposto con queste parole:

L’intervista di Federico è poi proseguita e l’hairstylist ha rilasciato altre dichiarazioni. Queste sono state le sue parole:

In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole.

E, concludendo, il parrucchiere più famoso d’Italia ha aggiunto:

Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera.