Letizia Porcu, l’ex di Federico Fashion Style condivide uno scatto con il suo nuovo compagno

Dopo aver detto definitivamente addio a Federico Fashion Style, sembra che Letizia Porcu abbia ritrovato l’amore con un altro uomo. A dimostrarlo è stata la stessa ex moglie del parrucchiere attraverso il suo profilo Instagram. Siete curiosi di sapere chi è il suo nuovo fidanzato? Scopriamolo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno rappresentato una delle coppie più amate e chiacchierate del web. Qualche mese fa, i due hanno vissuto una separazione burrascosa a causa della quale il parrucchiere si era lasciato andare ad un duro sfogo. La loro storia d’amore è durata per ben 17 anni dando luce alla loro figlia Sophie Maelle.

Tuttavia, adesso l’ormai ex coppia ha deciso di prendere due strade diverse e sembra che la prima a farlo sia stata Letizia. Infatti, nel corso delle ultime ore la donna è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. A dimostrarlo è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

L’immagine in questione ritrae la donna insieme alla sua nuova fiamma in macchina mentre si scambiano un tenero bacio sulla guancia. Ma chi sarebbe il suo nuovo amore? L’uomo che ha rubato il cuore della Porcu è Vincent Arena. Quest’ultimo è uno dei produttori musicali più amati e stimati nel mondo della musica. Tra le sue collaborazioni già importanti, citiamo quella con l’azienda Disney e Marvel Cinematic Universe.

Letizia Porcu: la separazione con Federico Fashion Style

In un primo momento, la separazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu sembrava essersi sviluppata in modo consensuale. Tuttavia, uno sfogo a cui si è lasciato andare il parrucchiere sui social ha dimostrato il contrario. Infatti, l’uomo si era mostrato in lacrime sul suo account social poiché la sua ex moglie non gli lasciava vedere sua figlia.