Le parole di Levante, oggi in dolce attesa di nove mesi. La cantante non aveva intenzione di diventare mamma, ma ha accolto la notizia

Il mese prossimo la cantante Levante diventerà mamma per la prima volta. È in dolce attesa del suo compagno Pietro Palumbo ed entrata al nono mese di gravidanza.

Recentemente però ha confessato, durante un’intervista, che una bambina non era affatto nei suoi progetti. È capitato e quando l’ha scoperto, ha accolto la notizia.

Non avevo necessità di essere madre. Il destino ha risposto per me, era troppo tardi per prendere una scelta diversa e io l’ho accettato. È un momento inaspettatamente bello, mi sento come una matrioska. Maternità è una parola che mi stranisce, perché mi sento sempre figlia. Non ho cercato di diventare madre, ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese.

Levante ha poi confessato di aver pensato che potesse essere una situazione invalidante, invece fino a qualche mese fa ha continuato a saltare su e giù dal palco.

Se fosse stato diverso, probabilmente mi sarei buttata giù, l’avrei vissuta male. Essere incinta vuol dire che tante cose cambiano e invece io ho cercato di non cambiare nulla intorno a me.

La cantante ha scoperto di essere in dolce attesa il 15 luglio, dopo aver effettuato un test risultato positivo. Ha confessato di essersi sempre immaginata come una donna anziana e sola, con i suoi libri e la sua musica. Ma il destino ha deciso per lei e ha voluto farle questo grande regalo.

Oggi mi dico che questa è la mia vita e che questa novità non cambierà la mia vecchia vita ma la riempirà e la renderà più affollata, piena.

E se prima non le era mai venuto in mente di pensare ad un figlio, oggi le cose per Levante sono cambiate e la cantante non vede l’ora di diventare mamma.