Levante è pronta per salire sul palco dell’Ariston e, durante un’intervista con L’Espresso, pre-festival di Sanremo, si è aperta riguardo il nuovo brano che porterà: Vivo.

Vivo è una canzone che Levante ha scritto tre settimane dopo la nascita della sua bambina. Oggi la piccola Alma Futura ha un anno e ha cambiato la sua vita e quella del suo compagno Pietro Palumbo. Ma per la star non è stato tutto rose e fiori e si è trovata ad affrontare in prima persona un argomento di cui ancora si parla poco: la depressione post partum.

Tre settimane dopo il parto, Levante ha scritto ciò che provava, come si sentiva e ora è pronta a condividerlo con il pubblico di Sanremo.

Ho scritto questo brano il 4 marzo dello scorso anno. Sapevo che avrei affrontato un argomento difficile. Oscillavo tra stati d’animo opposti. Volevo ritrovare l’equilibrio nonostante la depressione. Il centro della canzone parla dell’ambizione di riprendere in mano la propria vita. Riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, sentirsi vivi.

Dopo la nascita di Alma Futura, come ogni neo-mamma, Levante si sentiva e si vedeva diversa. Il corpo diverso, le paure, le insicurezze e la stanchezza. Il ruolo di madre a volte è spaventoso, si ha la sensazione di non essere in grado, si cerca un nuovo equilibrio, in una vita che non è più la stessa.

La cantante ha voluto precisare che oggi, l’argomento post partum rimane sempre da un lato, perché non se ne parla abbastanza.

Non puoi essere triste perché è arrivata una gioia, hai avuto la fortuna di dare la vita. E invece, il periodo che segue il parto è complicato. Devi fare i conti con un dopo che non è più tuo. È diventato una casa.

Il primo appuntamento con il Festival di Sanremo è martedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1.