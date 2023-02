Sanremo 2023, i Cugini di campagna contro LDA: “Non è stato educato”

Quasi tutti pronto per l’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo e già iniziano a comparire i primi gossip. Nel corso delle ultime ore, infatti, sta circolando la notizia riguardo alcune incomprensioni che ci sono state tra alcuni dei Big in gara. Di chi stiamo parlando? Dei Cugini di campagna e del figlio di Gigi D’Alessio, LDA. Scopriamo insieme cosa è successo.

I Cugini di campagna sono tra i Big in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo. Qualche giorno fa la band ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Diva e Donna’ dove hanno lanciato una frecciatina ad un altro artista che sarà in gara con loro.

Nel dettaglio, nell’intervista concessa al noto giornale il gruppo ha fatto una rivelazione su LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Stando alle parole del gruppo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi avrebbe avuto nei confronti della band un comportamento poco rispettoso.

La frecciatina è stata lanciato quando la band ha rivelato che dietro le quinte del palco dell’Ariston Leo Gassman e Ultimo sono andati a presentarsi personalmente alla band, al contrario di LDA il quale non avrebbe salutato i Cugini di campagna. Queste sono state le parole del gruppo riguardo quanto successo:

Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato. Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa.

Inutile dire che la notizia sta facendo il giro del web. Sono molti coloro che si stanno interrogando su questa vicenda chiedendosi come siano andate veramente le cose.

Stando a quanto emerso in queste ultime ore, pare che LDA abbia risposto alla frecciatine dei Cugini di campagna, smentendo quanto rivelato dalla band e affermando che ci sia stato solo un grande . Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori retroscena in merito a questa vicenda.