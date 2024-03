L’evoluzione dei protagonisti di C’è Posta per te: colpi di scena e matrimoni dopo il programma

C’è posta per te è diventato negli anni un appuntamento immancabile del sabato sera di milioni di italiani. Sin dal suo esordio nel 2000 la conduttrice Mari de Filippi ha conquistato il cuore del pubblico e la trasmissione ha risolto tantissimi problemi familiari. Come funziona il format lo sappiamo tutti: un postino recapita una missiva a casa di qualcuno che poi deciderà in studio se dare una seconda possibilità al mittente oppure no.

Numerosi sono stati i casi di figli ritrovati, genitori riavvicinati, tradimenti perdonati e coppie aiutate nei loro problemi quotidiani. Oggi vi sveliamo le sorti di alcune vicende accadute durante gli ultimi mesi nel programma televisivo, dopo che si è appena conclusa la 27° stagione.

Valeria ha perdonato i tradimenti di Giuseppe:

“Sì è vero, la busta l’ho chiusa, ma ho deciso di riaprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità. Perché riflettendo sulle tue parole Maria, mi sono detta che avrei potuto farlo“.

Santino e Deborah stanno lentamente ricostruendo un rapporto tra madre e figlio, nonostante le difficoltà.

Enrica e Raimondo stanno coronando il loro sogno d’amore dopo oltre 60 anni dopo essersi rivisti davanti alla grande busto dello studio di canale 5.

Enrica cerca il suo Raimondo che da ragazza gli ha salvato la vita… #CePostaPerTe pic.twitter.com/qVqIHL8gvY — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 27, 2024

Emanuela non solo non ha lasciato Ivano, ma i due hanno annunciato il loro matrimonio il 25 Maggio del 2025.

Ivano vorrebbe ricominciare da zero con la sua compagna… Emanuela gli darà un’altra possibilità? #CePostaPerTe pic.twitter.com/nOSRFAwO3A — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 24, 2024

Tiziana, che aveva ingaggiato un investigatore privato per scoprire la scappatella del marito cn una collega, ha ringraziato la Maria nazionale per essere tornata sui suoi passi: andrà in viaggio con il marito.

In un mondo di Enzo siate Tiziana che ingaggia l'investigatore privato #Cepostaperte pic.twitter.com/pLX1b1RdGD — 𝑯𝒐𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒕𝒐𝒊𝒑𝒊𝒂𝒏𝒊 𝓡☼𝑒 𝓡 ☽ (@Hocambiatoipian) February 3, 2024

Infine, Dario, il ragazzo che aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo durante la storia a sorpresa con Giorgia ed Emanuel Lo, ha confermato le nozze e la felicità della coppia.

